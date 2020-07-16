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- sınırındaki çatışmalar devam ediyor! 20 Ermeni askeri öldürüldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada ordusundan 20 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:08 Son Güncelleme: 16.7.2020 18:10 ABONE OL
Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar devam ediyor! 20 Ermeni askeri öldürüldü

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

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Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar devam ediyor! 20 Ermeni askeri öldürüldü
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