Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan'a neden saldırıyorlar? | Video
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Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldıran ve sivilleri öldüren Ermenistan'ın saldırısının ardında hangi güçler var? Ermenistan, neden Azerbaycan'a saldırıyor? Ermenistan'ın arkasına hangi güçler ver? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Gazeteci Sevil Nuriyeva, canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının arka planı hakkında önemli yorumlarda bulundular...