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Son dakika! 'dan hack'lenme açıklaması yapıldı! Ünlülerin Twitter hesapları hack'lenmişti...

'ın hack'lenmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medya platformu Twitter'e önceki gün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack'lendiği duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:53 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika! Twitter'dan hack'lenme açıklaması yapıldı! Ünlülerin Twitter hesapları hack'lenmişti...

Sosyal medya platformu Twitter'da hacklenme skandalı yaşanıyor. Dünyaca ünlü siyasilerin ve büyük şirketlerin hesapları tek tek hackleniyor. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Twitter yaptığı açıklamada, sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor ifadesi kullanıldı. Saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack'lendiği duyuruldu.

Twitter'a önceki gün yapılan sanal saldırıda aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.

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Son dakika! Twitter'dan hack'lenme açıklaması yapıldı! Ünlülerin Twitter hesapları hack'lenmişti...
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