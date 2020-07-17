Son dakika haberi | 2 milyona yakın kişiye temmuz zammı! Engelli aylığı, 65 aylığı ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Memur zammı, 1 milyon 861 bin kişinin sosyal yardımlarını artırdı. Engellilere, yaşlılara yapılan ödemeler zamlandı. 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı yüzde 40-69 engeli olanlar için 567,97, yüzde 70 ve üstü engeli olanlar için 851,95 liraya yükseldi.