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'nden mesajı: "'nın işgalden kurtulmasının habercisi"

Ahmed bin Hamed el-Halili, 'nın ibadete açılmasının 'nın işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:06 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:26 ABONE OL
Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi

Müftü Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Minarelerinden ezan sesleri ve mihrabında rüku ve secdelerden yoksun bırakıldıktan sonra ve neredeyse bir asırdır bunun için yas tuttuktan sonra Ayasofya'nın tekrar İslam'ın rahmetine dönmesine sevinen ve kutlayan bütün İslam alemine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararını Türk halkı ve yöneticileri tarafından atılan başarılı bir adım olarak nitelendiren Halili, şunları kaydetti:

"Ümmetin duruşu, inşallah Mescid-i Aksa'nın Müslümanların eline geçmesi ve işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisidir."

Umman Müftüsü Halili, 12 Temmuz'da da Ayasofya kararından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam alemini tebrik etmişti.

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Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: "Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi"
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