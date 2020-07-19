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, Trump'ın paylaştığı videoyu, grubunun şikayeti üzerine kaldırdı

, ABD Başkanı 'ın bir paylaşımında yer alan videoyu, Amerikalı rock grubu 'ın şikayeti üzerine platformdan kaldırdı.

AA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:43 ABONE OL
Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, Linkin Park grubunun şikayeti üzerine kaldırdı

Daily Mail'in haberine göre, Trump'ın dün paylaştığı seçim kampanyasıyla ilişkili videoda, izinsiz olarak Linkin Park grubunun "In the End" şarkısı kullanıldı. Grup, Twitter'da Trump'ın "retweet"inin geniş kitlelerce tartışılması üzerine videoyu fark ettiklerini ve haksız uygulamayı durdurma emri çıkarttırdıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Linkin Park, Trump'ı onaylamadı ve onaylamıyor, organizasyonunun, herhangi bir parçamızı kullanmasına da izin vermedi. Haksız uygulamayı durdurma emri çıkartıldı." ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak Beyaz Saray sosyal medya yöneticisi Dan Scavino tarafından Twitter'da paylaşılan videoda, Trump'ın destekçilere seslendiği anların, Kongre çekimlerinin, askeri uçakların ve rakibi Joe Biden'ın görüntülerinin bir montajı yer alıyordu.

Linkin Park'ın hayranları, video üzerine sosyal medyada, grubun 2017'de intihar eden baş solisti Chester Bennington'ın "mezarında ters döndüğü" yorumlarını yaptı.

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Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, Linkin Park grubunun şikayeti üzerine kaldırdı
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