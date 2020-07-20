Başkan’dan ilk ziyaret! Erdoğan Ayasofya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, inceleme sonrası vatandaşları selamladı. Ziyaret, Erdoğan'ın 10 Temmuz'daki Danıştay kararının ardından, müze statüsünden çıkarılarak yeniden cami statüsü kazanan Ayasofya'ya yaptığı ilk ziyaret oldu. Ayasofya'da ilk Cuma namazının ise 24 Temmuz'da kılınmasına karar verilmişti. Başkan Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından "Ayasofya..." başlığı ile paylaştı. SABAHCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Karakas'a 15 bin tondan fazla tıbbi malzeme gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya hitaben mektubunda, "Gerek salgının Latin Amerika bölgesindeki hızlı yayılımı gerek ülkenize yönelik tek taraflı yaptırımlar nedeniyle salgın kaynaklı imtihanların önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu yardımımızın salgınla mücadelenize mütevazı da olsa katkı sağlaması ve bu zorlu dönemi en kısa sürede hep birlikte aşmamız en içten dileğimdir" dedi.