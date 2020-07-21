Son dakika: İşte 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi! 48 saatte yanıt, 24 saatte içerik kaldırma, Türkiye temsilcilik...

"GÜNLÜK ERİŞİMİ 1 MİLYONDAN FAZLA OLURSA TEMSİLCİ BULUNDURMASI GEREKECEK"

2007 yılında bir kanun düzenlememiz var. 5651 sayılı kanun. Bu kanunda bazı değişiklikler getiriyoruz. Sosyal ağ sağlayıcısını tanımlıyoruz. Biz kime sosyal ağ sağlayıcı diyeceğiz?

Günlük erişimi 1 milyonun üstündeyse ve yurt dışından kaynaklı bir sosyal ağ sağlayıcı ise bunun Türkiye'de tüzel veya gerçek kişi bulundurması gerekiyor. Gerçek kişi olacak ise bu temsilci Türk olmak zorunda. 1 milyon kullanıcının altında olan ve Türkiye'de merkezi olanlar için bir düzenleme bulunmayacak.

"48 SAATTE CEVAP VERMELERİ GEREKECEK"

Temsilciden 48 saat içinde bir cevap bekleyeceğiz. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeleri gerekecek. Cevap olumsuz ise nedenini açıklamaları gerekecek.