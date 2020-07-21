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Süleyman Arif Emre mezarı başında anıldı

SABAH
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Süleyman Arif Emre mezarı başında anıldı
Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından merhum Süleyman Arif Emre, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında, vefatının birinci sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Erbakan ile birlikte Milli Görüş Hareketi'nin temellerini atan Emre, Türkiye'deki milli şuurlanmanın temsilcilerindendi. 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atılan, idamla yargılanan Emre, tüm suçlamalara rağmen beraat etmiş, sonrasında da davasından dönmemişti. Refah Partisi'nin kuruluşunda da Erbakan'la birlikte yer alan Emre, Kıbrıs Barış Harekatı'na karar veren kabinede devlet bakanı olarak bulunmuştu. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'nin kapatılması ardından Fazilet Partisi ve Saadet Parti'sinde de görev almıştı. Bu süreçte Meclis Başkanlığı yapmıştı.
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Süleyman Arif Emre mezarı başında anıldı
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