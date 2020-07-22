CHP'de kurultay haftası: İşte Kılıçdaroğlu'nun rakipleri

CHP'de kurultay tarihi yaklaşıyor. Artık 3 gün kalan kongreyi erken olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıyanlar olsa da hızla süreç ilerliyor. Kongre için Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni rakipler çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun rakipleri Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ve eski milletvekili Aytuğ Atıcı olarak şu ana kadar 3 isimden oluşuyor. Cumartesi ve Pazar yapılacak kongre 2 gün sürecek ve adayların 70 delegenin imzasını alması gerekiyor. Kongrede Parti Meclisi'nin oluşturulması sırasındaki işbirlikleri de önemli. Bu anlamda CHP kulisleri hareketli denebilir.

İşte ayrıntılar;

Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video