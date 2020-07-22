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'de kurultay haftası: İşte Kılıçdaroğlu'nun rakipleri

Mahkemelik olmasına rağmen kurultay süreci devam eden 'de 'nun karşısına çıkan isimler belli oldu. İşte CHP'de yarışacak 4 isim ve kurultaya ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:20 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:23 ABONE OL
CHP'de kurultay haftası: İşte Kılıçdaroğlu'nun rakipleri

CHP'de kurultay tarihi yaklaşıyor. Artık 3 gün kalan kongreyi erken olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıyanlar olsa da hızla süreç ilerliyor. Kongre için Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni rakipler çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun rakipleri Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ve eski milletvekili Aytuğ Atıcı olarak şu ana kadar 3 isimden oluşuyor. Cumartesi ve Pazar yapılacak kongre 2 gün sürecek ve adayların 70 delegenin imzasını alması gerekiyor. Kongrede Parti Meclisi'nin oluşturulması sırasındaki işbirlikleri de önemli. Bu anlamda CHP kulisleri hareketli denebilir.

İşte ayrıntılar;

Son dakika: CHP'de başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkacak? | Video

İŞTE CHP'NİN GENEL BAŞKAN ADAYLARI

PARTİ MECLİSİ ÜYESİ İLHAN CİHANER

ONUR ÜYESİ PROF. DR. TOLGA YARMAN

MERSİN ESKİ MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI

KEMAL KILIÇDAROĞLU

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CHP'de kurultay haftası: İşte Kılıçdaroğlu'nun rakipleri
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