Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.

İŞTE O TABELA

BAŞKAN ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ İNCELEMEDE BULUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. .

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor! | Video

CUMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak