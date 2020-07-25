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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüştü

Son dakika haberi: Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 16:47 Son Güncelleme: 25.7.2020 17:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.


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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüştü
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