Başkan Erdoğan: 30 kilometrelik yol 7-8 dakikaya inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amasya çevreyolu açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlandı



Başkan Erdoğan'ın Konuşmasından satırbaşları;

Aziz milletim, değerli Amasyalılar, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Amasya Çevre Yolumuzun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, şehir içinden geçen şehirlerarası araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkartıyor. Uzunluğu 11,3 kilometre olan amasya çevre yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak.





Amasyamıza bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugüne kadar ulaştırma alanında Amasya'da daha pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehrin bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık.

Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını sadece 2 yılda 12 kat artırdık. Haberleşme alanında da Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiberoptik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık.

Yaptığımız yollar ve köprülerle, yük ve yolcu trenlerimizle, ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla, limanlarımızla, uydularımızla adım adım hedeflerimize yürüyoruz. Dünya salgın hastalıkla boğuşurken biz sadece en yüksek standartta sağlık hizmetleri vermekle kalmadık, aynı zamanda yaptığımız açılışlar ve temel atmalarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.



Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Daha düne kadar sürekli gizli açık yaptırım, ambargo, bedel ödetme tehditlerine maruz kalırken; bugn herkesin birlikte çalışmak istediği bir ülke haline geldik. Egemenlik haklarımız için attığımız adımlar genel olarak kabul görmekte, saygıyla karşılanmaktadır.

Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil, bizatihi Türklerin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmektedir.

Türkiye'nin her alanda sergilediği onurlu ve sonuç alıcı duruşa öyle kolay gelinmedi. Eskiler 'düt demeye dudak ister' derler. Bağımsız bir politika ortaya koyabilmeniz için bunu sağlayacak siyasi, ekonomik, askeri ve diplomatik güce sahip olmanız gerekir.

Milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirdik. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülke böyle yapamazdı.



Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik. Ama bu millet bedel ödemekten çekinmemiştir. "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" anlayışıyla mücadele eden bir milletin karşısında duracak hiçbir güç yoktur.



Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

Yaptığımız yollarla, köprülerle, yük trenlerimizle, havayollarımızla, limanlarımızla, haberleşme uydularımızla halkımız için adeta iş oluyoruz, aş oluyoruz, bereket oluyoruz. Her bir projemiz ilk günden istihdam sağlarken artan bir yaşam kalitesinin öncüsü oluyor. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin, coğrafyamıza sunduğu bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için bölgemizde lojistik süpergüç olmanın hazırlığındayız.

Zenginlik daha çok iş imkanı, daha değerli bir Türk lirası ve şahlanan bir ekonomi... Liderliğinizde yerine getirdiğimiz bu kutsal vazifenin bize her gün daha fazla güç verdiğini belirtmek istiyorum.

Amasya Çevre yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Amasya bizim gözbebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanım; bugün katılımınızla onurlandırdığınız amasya çevre yolu hakkında bilgi vermek istiyorum.

Amasya Çevre Yolumuz güzergahında iki adet çift tüp tünel, 4 viyadük, iki adet çift köprü, üç adet tek köprü ve iki adet aç-kapa yapısını içermektedir. Çevre yolumuz şehirlerarası geçiş mesafesini 2 km daha kısaltırken yaklaşık 30 dakikayı aşan ulaşım süresini 7 dakikaya indirmiş olacağız.