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Bakan Selçuk, ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı

Aile, Çalışma ve , Sabah gazetesi yazarı ve 15 Temmuz şehidinin eşine yapılan çirkin söylemleri kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 17:52 Son Güncelleme: 26.7.2020 18:01 ABONE OL
Bakan Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yapılan çirkin söylemleri kınadı.

"ÇİRKİN SÖYLEMLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehidimizin kıymetli eşi Esma Hanım ve Hilal Kaplan'a yapılan çirkin söylemleri şiddetle kınıyorum. Özellikle sosyal medyada her gün artan nefret dilinin açtığı ve açacağı yaraların tez vakitte farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi olduğu belirtilen E.S, sosyal medyadan Kaplan ve şehit eşiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hilal Kaplan ve 15 temmuz şehidinin eşi Esma Yılmaz'a çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

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Bakan Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı
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