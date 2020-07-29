SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 29 Temmuz'daki vaka ve vefat sayılarını açıkladı: Ağır hasta sayıları da...

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 29 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

29 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:45.712

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:942

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:996 'TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 542' Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatüre oranı yüzde 9.4 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI DA VERİLECEK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek

Son dakika: Koronavirüs günlük vaka ve vefat sayısı açıklandı! Ağır hasta sayıları... | Video

28 TEMMUZ VAKALARI:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. 28 Temmuz'da 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenlerle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı.

30 GÜN SONRA BİR İLK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.

27 TEMMUZ RAKAMLARI:

TEST SAYISI: 45283

VAKA SAYISI: 919

VEFAT SAYISI: 17

İYİLEŞEN SAYISI: 982

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 26 Temmuz'da 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.



