Son dakika: Koronavirüs günlük vaka ve vefat sayısı açıklandı! Ağır hasta sayıları... | Video

Son dakika haberi: Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. Bugün açıklanan verilere göre, 45.712 test yapıldı, 942 yeni vaka tespit edildi. 14 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 996 kişi sağlığına kavuştu.