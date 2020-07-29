Son dakika: Koronavirüs günlük vaka ve vefat sayısı açıklandı! Ağır hasta sayıları... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
01:40
Mekke'de koronavirüs salgınının gölgesinde ilk tavaf yapıldı | Video 29.07.2020 | 18:56
01:16
Erzurum'da kasırga onlarca ağacı kökünden söktü | Video 29.07.2020 | 18:28
04:53
09:44
00:27
01:54
02:18
24:37
02:06
00:17
00:20
01:45
04:17
05:37
05:34
03:48
Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 28.07.2020 | 23:45
06:28
01:03
Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros nerede arama yapacak? | Video 28.07.2020 | 22:15
01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
Son dakika haberi: Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 29 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. Bugün açıklanan verilere göre, 45.712 test yapıldı, 942 yeni vaka tespit edildi. 14 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 996 kişi sağlığına kavuştu.