SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 3 Ağustos vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:41.301

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:995

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:1003 "ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bakan Koca: "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var."

2 AĞUSTOS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:40247

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:987

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:978

BAKAN KOCA: TEDBİR EKSİKLİĞİ KAYGI VERİCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."

1 AĞUSTOS VERİLERİ:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI:44.846

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 996

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 981

TEDBİRE İHTİYAÇ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

31 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46492

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 982

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

30 TEMMUZ VERİLERİ:

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.236

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 967

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 15

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 982