Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Türkiye korona virüsle aktif şekilde mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.