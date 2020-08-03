Video Haber Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '3 Ağustos' vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Video
03.08.2020 | 19:34

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Türkiye korona virüsle aktif şekilde mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

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