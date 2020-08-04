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'ndan son dakika açıklaması: Halı saha haberleri asılsız

'ndan son dakika açıklaması... Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur...

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:41 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:55 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Halı saha haberleri asılsız

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur" denildi.

İşte bakanlığın ilgili açıklaması;

ASILSIZ HABER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Halı saha haberleri asılsız
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