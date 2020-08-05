Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni corona virüs genelgesi! 81 ile gönderildi...

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulanan genelgede, bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı vurgulandı.

Genelgede, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilerek ülke genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetiminin yapılacağı belirtildi.

DENETİM SLOGANI "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" OLARAK BELİRLENDİ

Buna göre, yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirilecek.

Denetimler, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri gibi) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Çalışma sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.