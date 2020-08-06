Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

paylaştı! İngiliz televizyonundan 'nin mücadelesine övgü

hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Bakan Koca ilk paylaşımında ;" Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullanırken, ikinci paylaşımında ise videoya yer verdi. İşte İngiliz televizyonundan Türkiye'nin corona virüs mücadelesine övgü.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 22:38 Son Güncelleme: 6.8.2020 22:40 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Bakan Koca ilk paylaşımında ;" Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullanırken, ikinci paylaşımında ise videoya yer verdi. İşte İngiliz televizyonundan Türkiye'nin corona virüs mücadelesine övgü:

SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA