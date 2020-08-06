SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

Muharrem İnce cephesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası gemileri yakan Muharrem İnce kurmayları ile çalışmalara başladı. İnce, parti iddialarına karşı sessizliğini korurken, önce bu iddiayı reddeden CHP'nin haber ajansı ANKA'yı sert ifadeler ile yalanladı. İnce, kendisini partiyi bölmekle suçlayan CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine de sertliği daha da yükselterek cevap verdi. İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı. İnce'nin parti kurma çalışmalarında da vites artırdığı, CHP'li küskünler ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. İnce, İstabul'daki operasyonun ardından Ankara'da ofis kuracak.

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye CHP'den kaç milletvekili katılacak? | Video