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: gelmeye devam ediyor! parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

haberi... Yeni parti için çalışmalarına hız veren , 'da ofis kurma kararı aldı. İnce, Ankara'da ofisi açmadan önce 'daki görüşme trafiğini artıracak. İnce'nin hedefinde, partinin ayrıştırdığını ve küstürdüğünü düşündüğü isimler var. Muharrem İnce, dün Lideri ve part yönetimine veryansın etmiş, 'Bölücü' demişti. İşte Muharrem İnce cephesinden gelen son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:22 Son Güncelleme: 6.8.2020 10:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

cephesinden haberleri gelmeye devam ediyor. 'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası gemileri yakan Muharrem İnce kurmayları ile çalışmalara başladı. İnce, parti iddialarına karşı sessizliğini korurken, önce bu iddiayı reddeden CHP'nin haber ajansı ANKA'yı sert ifadeler ile yalanladı. İnce, kendisini partiyi bölmekle suçlayan CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine de sertliği daha da yükselterek cevap verdi. İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı. İnce'nin parti kurma çalışmalarında da vites artırdığı, CHP'li küskünler ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. İnce, İstabul'daki operasyonun ardından 'da ofis kuracak.

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SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

'İNCE' OPERASYON İSTANBUL'DA BAŞLADI

'den ayrılmasına ve yeni parti kurmasına kesin gözüyle bakılan 'nin 'da bir dizi görüşmeler yürüttüğü kulislerde konuşuluyor. İnce'nin görüşmeleri yürüttüğü isimler arasında yer alan birçok ismin CHP'deki parti içi küskünler olduğu belirtiliyor. İnce'nin bazı isimlere kurucular kurulu üyeliği teklif ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

MERKEZ ÜSSÜ ANKARA OLACAK DEMİŞTİ, OFİSİ AÇIYOR

'nin kendisine yakın isimlere partisini tarif ederken sarf ettiği iddia edilen sözler hayli dikkat çekmişti. İnce, "Partinin bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak. İki ayağı da 'da olacak" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. İnce'nin Ankara burgusu sonrası harekete geçtiği ve merkez üssü için ofis çalışmalarına başladığı belirtiliyor. İnce'nin ikamet ettiği ilçe olan Yaşamkent'te ofis tutacağı öğrenildi. İnce, kritik görüşmeleri burada yapacak. İnce, Yaşamkent'in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak.

SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

İNCE SESSİZLİĞİNİ CHP'YE KARŞI BOZDU

İnce dün attığı tweet'te "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

CHP'DE SESSİZLİK HAKİM

İnce'nin yeni parti çalışmaları ile ilgili karşısında 'de sessizlik hakim. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kendisine yöneltilen soruyu geçiştirerek yanıt verirken, parti içinde bölünme olduğu da gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor. CHP'deki marjinal kanat İnce'nin gitmesinden memnun. Ulusalcı ve muhalefet olarak bilinen kanat ise İnce'nin partide kalması için bir şeyler yapılmasını talep ediyor.

SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...

Partinin İnce'yi bazı vaatler ile yolundan döndürmeye çalışacağı basında yer almıştı. Ancak somut bir adım henüz atılmış değil. İnce'nin dünkü sert sözleri sonrası partiden bir talep gelme ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.

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SON DAKİKA: Haberler gelmeye devam ediyor! Muharrem İnce parti için ilk ofisi açıyor! İşte hedefindeki isimler...
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