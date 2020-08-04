Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye CHP'den kaç milletvekili katılacak? | Video
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Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiaları ile ilgili flaş gelişmeler art arda yaşanıyor! CHP'den ayrılarak yeni parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin partisine CHP'den kaç milletvekili katılacak? İşte Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurması muhtemel yeni parti ile ilgili son gelişmeler ve yeni partide yer alması beklenen muhtemel isimler...