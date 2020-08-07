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Adana’da muvazzaf askerlere operasyonu

Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12'si muvazzaf asker 25 zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:18 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:20 ABONE OL
Adana’da muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 25 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi. Zanlılardan yüzbaşı rütbesinde olan bir şahsın ise hala Ankara'da aktif olarak çalışırken gözaltına alındığı, bu zamana kadar kendini gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi. Ardışık arama yöntemiyle zanlıların örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Adana’da muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu
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