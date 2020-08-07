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'ndan son dakika karantina açıklaması! İlçe ve kişi sayısı...

Son dakika gelen habere göre , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugün itibarıyla 68 ildeki 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişinin karantina altına alındığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:58 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:23 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika karantina açıklaması! İlçe ve kişi sayısı...

Corona virüs salgını ile müdacele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirleri sürüyor.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın o açıklaması;

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alındı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika karantina açıklaması! İlçe ve kişi sayısı...
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