Besleme basına büyük tepki! “Sol medya, insan hakları örgütleri, kadın örgütleri, STK’lar neden susuyor?”

"ONLAR DAHA ÇOCUKTU" VE "SON DİKTATÖR" ÜN YAZARI

Aytekin Yılmaz 9,5 yıl hapis yattı. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde PKK terör örgütünün gerçek yüzünü görme imkanı buldu. Özgürlüğüne kavuşunca kaleme aldığı "Yoldaşını Öldürmek" isimli kitabında örgüt içi infazları, "Onlar Daha Çocuktu" adlı kitabında ise çocuk yaşta örgüte kazandırılan çocukların yaşadıkları dramı kaleme aldı. Son olarak kaleme aldığı "Son Diktatör" kitabı ile örgüt elebaşı Öcalan'ın liderliğini sert şekilde sorguladı.

YABANCI FONLARLA FİNANSE EDİLEN "BESLEME BASIN"A TEPKİ

PKK saflarına katılan çocukların görüntülerinin örgüt tarafından servis edilmesine sert tepki gösteren Aytekin Yılmaz, "Bir süredir takip ediyorum, sol mahallede basın, gazete ve internet gazetesi olarak bilinen Birgün gazetesi, Evrensel gazetesi, Gazete Duvar, Artı Gerçek internet haber siteleri, Halk Tv gibi yayın kuruluşları bu çocukları görmezden ve duymazdan geliyorlar." dedi.

İŞTE AYTEKİN YILMAZ'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN BAŞLIKLAR

SOL BASIN İÇİN O ÇOCUKLARIN HABER DEĞERİ YOK!

PKK'nin Suriye'de saflarına yeni kattığı 12-14 yaşlarında kız çocuklarının, sol basında haber değeri yok. Aynı basın "Çocuk savaşçıları" anlattığım "Onlar Daha Çocuk" tu kitabını ve HDP kapısındaki "Diyarbakır Anneleri" nin oturma eylemine de sessiz kalmıştı. Dağa çıkarılmış bu çocukların haberini yapmıyorlar, çünkü o çocukları "Özgürlük savaşçısı" olarak görüyorlar.

NEDEN SUSUYORSUNUZ?

Bir süredir takip ediyorum, sol mahallede basın, gazete ve internet gazetesi olarak bilinen Birgün gazetesi, Evrensel gazetesi, Gazete Duvar, Artı Gerçek internet haber siteleri, Halk Tv gibi yayın kuruluşları bu çocukları görmezden ve duymazdan geliyorlar. Sol basın medya bu konuda yalnız değiller, benzer kaygılardan dolayı İnsan hakları örgütleri, sivil toplum örgütleri, Uluslararası Af örgütü, Kadın örgütleri de bu 12-14 yaşındaki kız çocuklarını savunmuyorlar ve herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Yine sol mahalleden yazar ve gazeteciler dağa çıkarılan bu çocukları yazılarına konu etmiyorlar. 35 yıldır 20 bin çocuğun öldüğü bu trajediye sessiz kalıyorlar.

DİYARBAKIR ANNELERİNİ DE GÖRMEMİŞLERDİ

Her Cumartesi günü "Cumartesi Anneleri"'ni anan, haber yapan bu basın medya çevresi "Diyarbakır Anneleri" ni duymuyor görmüyorlar. Sol mahalleden bir tek yazar sanatçı henüz o aileleri ziyaret etmiş değil, CHP den bir tek siyasetçi henüz o aileleri ziyaret etmedi. Dağdan ölüsü gelen çocuklara ağlayanlar, Diyarbakır'da analarına sağ kavuşan çocuklara sevinmiyorlar. Sol mahalle öncelikle bu ikiyüzlülüğe bir son vermelidir. Mağdurları ayrıştırmak yarıştırmak doğru değildir.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SLOGAN ATMASINDAN RAHATSIZ DEĞİLLER

HDP'nin %10 oyunu isteyebilirsiniz ama bunun için vicdansız olmanız gerekmiyor. Kimse geçmişten ders çıkarmıyor. Son 35 yılda binlerce Kürt çocuğunun dağlarda ölmesine rağmen gelinen bir yer olmadı. Geçen gün gazetelere düşen bu kız çocuklarının fotoğrafları insanı üzüyor. 12 yaşlarında kız çocukları "Biji Seok Apo!" diye slogan atıyorlar. Ve bu durumun sol basında haber değeri olmuyor. Bu çocukların ahı bu tabloya sessiz kalanların üzerinde olsun!

Bu görüntüler büyük tepki topladı! “Dostlarınız” bu çocukları dağa kaçırıyor!

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