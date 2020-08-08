Suriyeli aşiretlerden Türkiye’ye çağrı: Bizi PKK-YPG zulmünden kurtarın

Şanlıurfa'dabir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarının Türkiye yardımı ile terörden arındırılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Akedat ve Zübeyd aşireti liderleri, Suriye'nin Deyrizor şehrinde ve diğer bölgelerinde PKK/YPG elindeki topraklarının Türkiye'nin de desteği terörden arındırılmasını istedi. Akedat ve Zübeyd Kabilesi Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Asker El Hıfıl, "PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarımızda reisimiz Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'an öldürüldü. Kimin öldürdüğünü çok iyi biliyoruz, YPG öldürdü. ABD'nin topraklarımızı terk etmesini istiyoruz. Bizim topraklarımızı bize teslim etsin. Hakkımız olan petrolümüzü bize teslim etsin. Türkiye'ye bu güne kadar sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan nasıl Resulayn ve Telabyad'ı aldıysa diğer terör esareti altında olan yerleri de alsın. YPG halka çok zulüm yapıyor. Bizim milletimizin hepsini öldürdü. YPG'nin bölgedeki işgaline son vermesi, katliamları durdurması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Suriyeli aşiret liderleri Suriye'de YPG'yi istemediklerini söyledi.