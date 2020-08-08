Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Güngören, Sancaktepe, Şişli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Güngören ilçesinde; 19.55 gram metamfetamin, 3.5 gram skunk ve kubar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek, 17 bin 400 TL para ele geçirildi. Operasyonda Bulut D. (31) ve Süleyman İzzettin S. (36) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonda; 152 adet extacy hap, 67.26 gram skunk,1 adet hassas terazi, 1 adet rulo alüminyum folyo, 1 adet rulo streç ele geçirildi. Burada ise Vedat Ş. (46) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli ilçesinde ise; 807.92 metamfetamin, 99.74 gram sıvı, 854 adet gerica hap, 2 adet hassas terazi, 19.280 TL para ele geçirildi. Operasyonda Deniz G. (41), Murat S. (40), İsrafil K. (26), Bahtıyar H. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 7 şahıstan 3'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer 2 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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