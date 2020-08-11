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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "" mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 16:33 Son Güncelleme: 11.8.2020 16:37 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mavi Vatan mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadesini kullandı.

Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"EGEMENLİK VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Mavi Vatan" mesajı:
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