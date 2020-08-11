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’de uyuşturucuya geçit yok! Kilolarca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında toplamda 86 kilo 500 gram madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken haklarında tahkikat başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:17 Son Güncelleme: 11.8.2020 12:24 ABONE OL
Hakkari’de uyuşturucuya geçit yok! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Şehit Burak Derya - Şehit Onur Ramazan Bayram Operasyonu adıyla flaş bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce, 65 … … plakalı bir araç durduruldu. Araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine yapılan kontrollerde aracın yan bölmelerine zulalanmış vaziyette 56 kilo eroin, 25 kilo 800 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 81 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda flaş bir gelişme daha yaşandı

Dün kargo aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği şeklinde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi.



Tespiti yapılan kargo aracında narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada tablo içerisine zulalanmış şekilde 4 kilo 700 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken haklarında gerekli tahkikata başlandı.

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Hakkari’de uyuşturucuya geçit yok! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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