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: 'den skandalına 'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?

haberi: CHP'li , Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'ndeki restorasyon çalışmalarını baltalamak için skandal bir hamle yaptı. Başkanı 'nun talimatı ile bölgeye giden İBB ekipleri meydan ve Galata Kulesi'nin ışıklarını kesti. İBB'nin restorasyonu engellemeye yönelik bu hareketine AK Part Grup Başkanvekili Mehmet Muş sert tepki göstererek, "Bu nasıl bir nefret? Memlekete bir çivi çakmadıkları gibi yapılanları da söküyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 16:18 Son Güncelleme: 11.8.2020 16:25 ABONE OL
SON DAKİKA: İBB'den Galata Kulesi skandalına AK Parti'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?

haberi: , Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemek için skandal bir hamle yaptı. 'nun talimatı ile çalışmalara engel olmak isteyen ekipler bölgenin ve kulenin elektriklerini kesti. 'nin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

SON DAKİKA: İBB'den Galata Kulesi skandalına AK Parti'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?

BAKANLIK ANINDA ÇÖZÜM ÜRETTİ

'nin tepki çeken hareketi sonrası Bakanlık çalışanları anında çözüm üretti. Çalışmaları sekteye uğratmak isteyen İBB'ye fırsat verilmedi ve çalışmalar süratle devam etti.

SON DAKİKA: İBB'den Galata Kulesi skandalına AK Parti'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?

AK PARTİLİ MUŞ'TAN SERT İFADELER: BU NASIL BİR NEFRET?

'nde yaşanan büyük rezaletin ardından Grup Başkanvekili Mehmet Muş Twitter'dan açıklamada bulundu. Muş çok sert ifadeler kullandı.

Muş, olayın görüntülerini paylaşarak, "'yi yöneten CHP zihniyetinin habisliğine bakar mısınız? Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesine geçince CHP'li ışıklandırma direklerini sökmüş. Bu nasıl bir nefret? Memlekete bir çivi çakmadıkları gibi yapılanları da söküyorlar!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İBB'den Galata Kulesi skandalına AK Parti'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?

EBABİL KUŞLARINA DUYARSIZ KALINMADI

Geçtiğimiz günlerde 'ndeki restorasyon çalışmaları, ebabil kuşlarının zarar görmemesi için durmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: İBB'den Galata Kulesi skandalına AK Parti'den sert tepki: Bu nasıl bir nefret?
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