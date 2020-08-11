Video Yaşam İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video

İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video

İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video
11.08.2020 | 16:32

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları, İBB'nin elektriği kesmesi nedeniyle durdu.

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