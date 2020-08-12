CHP'de toplantı bitiren HDP sorusu: Kimden korkuyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek; bir vatandaşın "6 milyon oy alan HADEP'le (HDP) birleştik diyemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine basın toplantısını sona erdirdi.

DEMOKRASİ NUTUKLARI ATARKEN...

Muharrem Erkek; CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Muharrem Erkek, "Türkiye'de önemli olan referandum sürecinde başlayan, yerel seçimler sürecinde devam eden demokrasi ittifakını büyütmek.. Çocuklarımızın geleceği için.. Türkiye'nin geleceği için.." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekillerin basın toplantısını bitiren soru! "Kimden korkuyorsunuz?" | Video

MUHARREM ERKEK, VATANDAŞIN SORUSUNU ENGELLEMEK İSTEDİ

Gazetecilerinin sorularının ardından bir vatandaş, "Sayın vekilim" diyerek Muharrem Erkek'e soru sormak istedi. Muharrem Erkek; soru sormak isteyen kişiye; "Yahya amcacığım konuşacağız, basınımızın soruları bittikten sonra yine buradayız, zaten hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

"HDP'YLE BİRLEŞTİK DİYEMİYORSUNUZ, KİMDEN KORKUYORSUNUZ?"

Yahya isimli vatandaş; Muharrem Erkek'e; "Demokrasi demokrasi diyoruz, 6 milyon oy alan HADEP'le (HDP) birleştik diyemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Demokrasiyse ya bunu kapatacaksınız, yada (...)" ifadelerini kullandı. Muharrem Erkek, söz konusu soruya cevap vermedi ve basın toplantısını bitirdi. Muharrem Erkek, "Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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