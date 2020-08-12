Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi.

Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak



2 yıl önce yeni sistemde Türkiye'de finansal ekonomi bu anlamda çok güçlü temeller üzerine oturacak bir ekonomi oluşturmamız lazım. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VERİYORUZ

Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız.

Battık bittik lobisi yine aynısın söylüyor. Algı üzerinden. Etkili değil ama bizi azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.

Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Net söylüyorum Türkiye'de özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleleri veriyor. Ben Enerji bakanlığı dönemimden itibaren bu sürecin içerisindeyim.

Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz.

Dünya çok başka bir iklimde ve kavga içerisinde. Bizim kimsenin malında gözümüz yok.

Bakan Albayrak: "Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" | Video

ESKİSİNE GÖRE DAHA AZ ETKİLENİYORUZ

Küresel iklimden kaynaklı Türkiye her ülke gibi etkileniyor. Eskisine göre daha az etkileniyor.

Türkiye her gün donanmasıyla Ege'de Akdeniz'de sondaj yapıyor. Haklarını savunacak süreçler oluşturuyor. Sınır ötesi terör örgütlerine operasyonlar yapıyoruz. Her geçen gün daha da güçleniyor Türkiye ve güçlenecek.

Toplumumuz geziden beri söylenenle hakikat arasındaki farkı görüyor ve liderinin arkasında.

2008 krizinde -14,4 küçüldü yılın tamamında eksi 8 küçüldü Türkiye, bugün tüm bunlara rağmen biz yılı da en kötü çeyreğimizi de 2008-2009 krizinden daha iyi kapatacağız.

Türkiye'de zaten birileri tarafından gerektiğinden fazla toplum psikolojisini negatife doğru itme çabası var. Toplumsal anlamda bunu destekleyecek adım atmamamız lazım.

Biz şu an itibariyle bahane üretme değil topluma çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyoruz. Biz daha iyisini yapmakla mükellefiz.

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