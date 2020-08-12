Bakan Albayrak: "Para bas diyenler oldu. Bu en büyük tuzaktır" | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.