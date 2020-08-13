Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Taş'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.