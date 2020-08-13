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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:51 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Taş'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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