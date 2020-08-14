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: 'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

, Van'ın Çatak kırsalında 'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 'de aranan olduğunu açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:25 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:32 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi
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