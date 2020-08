Şahlanma dönemini yaşayacağız

AK Parti 19. yılını bu yıl koronavirüs önlemleri gölgesinde ve bir gün önce kutladı. Mamak 75. Yıl Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamalara, kabine üyeleri, il başkanları, MYK, MKYK, Gençlik Kolları, Kadın Kolları üyelerinin aralarında olduğu sınırlı sayıda partili katıldı. Kutlamanın yapıldığı salon bir gün önceden dezenfekte edilirken, katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturdu. Kutlamalarda AK Parti'nin sevilen seçim parçaları ve 19. yıla özel şarkının yer aldığı mini bir konser verildi. Kutlamalara eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu mesajları verdi:Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi. Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı.Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta, 7 iklimde barış, kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır.Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka bir vizyon, bir hedef, bir proje, program sahibi siyasi teşekkül bulunmuyor. Ana muhalefetin ve aynı cephenin diğer partilerinin tek siyasetleri AK Parti'ye saldırmak, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyaya ve iş dünyasına kadar çöreklendiğini, her köşeden bize tuzaklar kurduklarını dün gibi hatırlıyoruz.Yüksek Askeri Şura toplantılarından dönemin cumhurbaşkanının davetlerine kadar her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik.Davos'taki 'One minute', mazlumlar ve mağdurlar için verdiği mücadelenin uluslararası alanda en yüksek perdeden seslendirilişinin sembolü . O zaman bizlerle beraber orada olanların o salonu terk ederken neler söylediklerini de iyi biliyoruz. Şimdi parti kurdular. Ne diyorlardı biliyor musunuz? 'İşte şimdi yandık.' Niye? 'One minute' dedik ya... Kime karşı dedik? O da belli, İsrail'in atıklarına karşı. Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık, net de ortaya koyacağız.(2009 yılı) DAVOS'ta Strauss Kahn ile görüşmede 'Sen IMF'nin başısın, Türkiye'nin başı da benim' dedim. Dolayısıyla Türkiye'nin borcu konusunda her türlü takipleri yapabilirsin, elemanların gelir gider ayrı ama siyasi noktada emir veremezsin. O bize ait. Borcumuz IMF'ye 22.5 milyar dolardı. Biz mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. İşi bitirdik. Ana muhalefet çıkmış 'IMF'den borç alın' diyor. O sizin işiniz bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok. Biz, 'biz bize yeteriz' diyoruz. Bugüne kadar yettik, bundan sonra da yeteceğiz.Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde son 2 yılda 27 basamak yükselerek 33'ncü sıraya yerleştik. İnsani Gelişme Raporu'nda ise 2019'da 58'inci sıraya yükselerek ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldık. Tüm bu göstergeler, Türkiye ekonomisinin mücadele döneminin ne kadar başarılı geçtiğine işaret etmektedir. İnşallah salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin de şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.Asla kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletimiz üzerine tanklarla, helikopterlerle saldıranları, onları üzerimize gönderenleri unutmayacağız. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "19 yıldır; Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir" ifadesine yer verdi.AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla, 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarları noktasında da kusura bakmasınlar, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kendilerini kınıyorum.Biz her türlü fikre, her türlü eleştiriye, her türlü teklife, her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, kişiliğine, iffetine yönelik en küçük saldırıya müsaade etmeyiz.Twit atmak suretiyle benim kadın kollarımın başında olanlara 'istifasını vermelidir' veya 'istifa etmesi gerekir', size mi soracağız? Enerjimizi ve vaktimizi heba eden son tartışmanın kasıtlı bir şekilde alevlendirildiğini, bazılarının da bilerek veya bilmeyerek bu ateşe odun taşıdığını düşünüyorum.19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir.Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı. 18 yıllık iktidarı döneminde AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi ve 15 Temmuz gibi zorlu süreçlerden geçti. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı. 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı AK Parti yüzde 34.28'lik oy oranıyla tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. Siyasi yasağının kalkmasının ardından, Erdoğan, 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. AK Parti 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41.7'lik oy oranı, 2007 genel seçimlerinde yüzde 46.58'lik oy oranıyla birinci parti oldu. Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.24 Haziran 2018'de seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti. Erdoğan, seçimlerde yüzde 52.38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminde yüzde 42.28 oy alarak 16 yılda 13. seçim başarısını elde etti. Erdoğan, 9 Temmuz'da TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de aynı gün açıkladı.