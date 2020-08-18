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'ta, düğün saatlerine 'koronavirüs' kısıtlaması

Valisi Ozan Balcı, 'nca kent genelinde düğünlerin 14.00- 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 17:29 ABONE OL
Tokat'ta, düğün saatlerine 'koronavirüs' kısıtlaması

Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelindeki düğünlere kısıtlama getirildiğini duyurdu. Vali Balcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladık. Düğünler 14.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca düğün işletmecileri ile düğün sahipleri de maske, sosyal mesafe kurallarına uyacaklarına taahhütname verecekler. Aksi halde 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesine göre gerekli yasal yaptırım ile karşı karşıya kalırlar. Ama bizim amacımız yaptırım değil, rehberlik etmektir. Sosyal mesafeyi ve maskeyi önemsememiz lazım. Koronayla mücadeleyi önemsememiz lazım" dedi.

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Tokat'ta, düğün saatlerine 'koronavirüs' kısıtlaması
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