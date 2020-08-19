TOMA’ya roketatarla saldırıp polisi şehit etmişti! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Silvan İlçesinde çukur ve hendek kazan teröristlere müdahale etmek için olay yerine giden TOMA aracına roketli saldırıda bulunan Dino kod adlı terörist Y.N'nin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık suçlamaları kabul etmedi. Tanık ve gizli tanıklar şöyle dedi:





ÖNCE YANGIN ÇIKARDI, SONRA ROKETLİ SALDIRIDA BULUNDU

"Kalaşnikof silahla evlerin çevresinde devriye atıyordu. Çukur ve hendeklerin başında nöbet tutuyordu. İlçedeki bütün terör olaylarında sorumlu düzeyde komutan diye biliyordu. Tekel Mahallesindeki mevzilerin denetlemesini yapar, buraya yaklaşan güvenlik güçlerine ateş açardı. TOMA'ya roketli saldırıda bulundu ve Arif Demir adlı polisi şehit etti. Kendi sorumluluk bölgesindeki teröristlere talimat veriyordu. Üzerinde sürekli tabanca taşır. Örgütün sağlam elemanlarındandır. Kırsal ile şehir arasında bağlantıları sağlar. Örgüte eleman temin ederek Kobani'ye gönderiyordu. Tekel, Mescit ve Konak Mahallelerindeki çukur ve hendekler bunun talimatıyla kazıldı. Soro adlı terörist öldürülünce aynı gün mahallede yangın çıkardılar. Amaç, yangını söndürmeye gelen TOMA'ya saldırmaktı. TOMA gelince dikkat dağıtmak için başka teröristler önce ses bombası patlattı. Ardından Y.N roket attı, ilk atışta vuramadı. İkinci atışta araç isabet alınca polisi şehit etti. Olayı nasıl gerçekleştirdiğini hendekteki teröristlere anlattı. Bende oradaydım. Kırsaldan getirdiği talimatları altındaki teröristlere aktarıyordu. Hendeklerdeki teröristlere nasıl hareket edecekleri, polis operasyon yaptığında karşılık nasıl verilmesi yönünde eğitim veren örgütün kadro elemanıdır."

BÖLGE SORUMLUSUNUN ÜZERİNDE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Mahkeme, PKK'nın öldürülen bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinden çıkan dokümanlarda sanığın dağda Kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları ile sorumlu olduğuna dair adı ve kod adının bulunduğu notlar bulunduğuna dikkat çekti. Mahkeme, Lice'de teröristlerden ele geçen ABD yapımı M–16 tüfek üzerinde de sanığın parmak izinin çıktığına dikkat çekerek, hakkında çok sayıda gizli tanık ile bazı teröristlerin tanık ifadelerinin de yer aldığına vurgu yaptı.

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