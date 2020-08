Çöp çukur çamur yeniden kabus oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide, savunmada uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık, tehditler karşısında silmedik, şantajlara prim vermedik. Bizim yolumuz Şeyh Edebali'lerin, Hacı Bektaş'ların, Yunus'ların, Fatih'lerin, Yavuz'ların yoludur. Bizim yolumuz 'Gel, ne olursan ol yine gel' buyuran Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur.19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa ülkemize, partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık. Bu yolculukta böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik.Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil, bize oy versin vermesin, yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi prensip edineceğiz. AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Milletimiz bizi sandıkta hesaba çekmeden önce biz kendi gönül terazimizi kurduk. O mizanda nefsimizi hesaba çektik. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, uygulanabilir programlarla çıktık.Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, bakın şimdi ne hale geldi. Çöp dağları ile İstanbul'u teslim aldık, şimdi İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik. İş bilenin, kılıç kuşananın. Daha 1.5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şuanda gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde insanımıza sunulan hizmetlerin kalitesinde ve sayısında düşüşler var. Çöp, çukur, çamur... Bazı şehirlerimizde yeniden insanlarımızın kabusu oldu bunlar.İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz, ne yarım asırlık mahalli idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık.25 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi dolayısıyla Ahlat'a gideceğim. Kovid-19 salgını nedeniyle dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de 2 yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle tarihi ayağa kaldırmak. Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştır. Tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip 26'sının sabahı da Malazgirt'e hareket edelim diyoruz.Çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığımız her doğru ve yanlış adımın diğer 80 vilayetimizde menfi ve müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. Belediye başkanı olarak şehrinizle beraber 83 milyonun mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz.Planlama, projelerimizde gençlerimizi her zaman dikkate alıyor, projeksiyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz. 300 belediyemizin gençlik merkezlerindeki çalışmalar incelendi. Ortaya kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri modellemesi çıktı. Ortak aklın ürünü olan bu proje ile gençlerimizin kişilik ve karakter gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerlerle bezenmesi, spor faaliyetleri ile fiziki gelişimlerine katkı sunulması, mesleki ve akademik beceri elde etmeleri, kariyer planlamalarında kabiliyetlerin keşfedilmesi, teknoloji ve her türlü imkanı faydalı biçimde kullanmaları hedefleniyorSiyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç üst sınıfa terfi eder. Şu anda 1 milyona yakın gencimiz üyemiz. Aynı şekilde kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon, 5 milyon da diğerleri 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek.CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın bugün yapacağı müjdeli haber açıklamasını nezaman yapacağı belli oldu. Başkan Erdoğan müjdeli haberi bugün saat 15.00'da kamuoyuna açıklayacak. Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde, "Cuma günü tüm milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Şu anda biz de bu müjdenin hayalleri ve rüyası içerisindeyiz" demişti. ANKARA