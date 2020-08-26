Adnan Oktar davasında flaş gelişme

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonunda görülen davaya izleyicisiz olarak devam edildi. Mahkeme, örgütün sosyal medya yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen ve ev hapsinde bulunan Ozan Süer'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.







Müştekilere ve itirafçılara yönelik sosyal medyada karalama faaliyetine devam edildiği yönünde çok fazla şikayetin yeraldığı ve ev hapsinde bulunan örgüt üyelerinin bu faaliyetlere doğrudan katıldığı yönünde birçok şikayet olduğu öğrenildi.



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