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İletişim Başkanı Altundan açıklaması! Devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

İletişim Başkanı , ile ilgili yapılan algı operasyonlarına hesabından cevap verdi. 30 Ağustos'un her sene olduğu gibi bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacağına vurgu yapan Altun: "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 21:04 Son Güncelleme: 27.8.2020 21:18 ABONE OL
İletişim Başkanı Altundan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması! Devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirterek, "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."

KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI OYUNLARI BOŞA ÇIKTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bu paylaşımı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'la ilgili yapmaya çalıştığı algı oyunlarını da boşa çıkarmış oldu.

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İletişim Başkanı Altundan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması! Devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır
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