Ülkenin sırtına kene gibi yapışanlara milletin emanetini teslim etmedik

Başkan Erdoğan MESS Teknoloji Merkezi ile 40 fabrikanın açılışında önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları;

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2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine ve faiz lobisinin acımasızlığına terketmedik. Milletin emanetini, ülkenin sırtına kene gibi yapışmış azgın azınlığın ihtiraslarına kurban etmedik. Ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için attığımız her adımı yargı yoluyla engellemek isteyen çapsız muhalefet ile mücadele ettik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız.







IMF'SİZ ADIM ATAMAYAN TÜRKİYE 13'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİ OLDU: 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. Bir siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.







KÜRESEL ÜRETİM MERKEZİ OLACAĞIZ

Tarihi bir adım atıyoruz. Ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik, üretim başlıyor. Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak. 85 teknoparkımız, 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemiz sadece sağlık turizmi ve hizmetlerinde değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye kadar her alanda Kovid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Güçlü toparlanma sürüyor. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla zaten oluşturduk. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı çekmedik.







'BAY ROBOT' VE DİJİTAL KURDELEYLE AÇILIŞ

Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen robot kendisine tablet uzattı. Erdoğan da, "Bay robotla konuştum. Sinyale basıyorum" diyerek açılışı gerçekleştirdi. Açılış dijital kurdelenin kesilmesiyle yapıldı.

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