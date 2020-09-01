CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış! Resmi toplantı öncesi koronavirüs testi istenince..

Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istendi. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etti. Kameralar karşısına geçen Özel'in yaptığı hadsiz çıkışlara cevap Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, Özgür Özel'in hadsiz çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından Kılıçdaroğlu niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.

CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış | Video



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş