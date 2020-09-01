SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 1 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.

Test sayısı: 109.443

Vaka sayısı: 1572

Vefat sayısı: 47

İyileşen hasta sayısı: 1003

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 31 Ağustos 2020 tarihine ait günlük koronavirüs rakamlarının olduğu tabloyu paylaştı. İşte günlük koronavirüs vaka ve ölen kişi sayılarının detayları;



Test sayısı: 110.102

Vaka sayısı: 1587

Vefat sayısı: 44

İyileşen hasta sayısı: 1087