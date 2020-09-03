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'dan tahliye kararı

Terör örgütünde aldığı talimatla girdiği orucunda hayatını kaybeden DHKP-C sanığı Avukat ile birlikte ölüm orucunda olan avukat hakkında ’dan son dakika bir tahliye kararı geldi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 3.9.2020 19:25 Son Güncelleme: 3.9.2020 19:55 ABONE OL
Yargıtay'dan tahliye kararı

DHKP-C davasında mahkum olup dosyası Yargıtay'da iken örgüt kararı ile girdiği ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden Ebru Timtik ile birlikte ölüm orucuna yatan Avukat Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay'dan son dakika kararı geldi.

210 gündür ölüm orucunu sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi.

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Daire Ünsal hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM tahliyeye ilişkin başvuruları ayrı ayrı ret etmişti

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Yargıtay'dan tahliye kararı
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