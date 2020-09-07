Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan davada 2 sanık yargılandı.

"BERAATİMİ TALEP EDERİM"

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.K. ve L.G. ile avukatları katıldı. Sanık H.K, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alınarak sanık H.K'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

DİĞER SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık H.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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