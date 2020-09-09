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Bakan 'tan Öztrak'a 'geçmiş olsun' mesajı

T.C. , koronavirüs testi pozitif çıkan ve Milletvekili 'a bir 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, Öztrak ile telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' mesajlarını ilettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:54 Son Güncelleme: 9.9.2020 20:12 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak'tan Öztrak'a 'geçmiş olsun' mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak için mesaj yayınladı.

KİŞİSEL HESAPTAN DA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Bakan Albayrak, kişisel hesabından koronavirüs testi pozitif çıkan Öztrak'a 'geçmiş olsun' mesajını iletti.

"TELEFONDA GÖRÜŞEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Bakan Albayrak, "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Berat Albayrak'tan Öztrak'a 'geçmiş olsun' mesajı
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