Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2. kritik toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2. kritik toplandı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı. Başkanı Prof. Dr. ’ın da katıldığı toplantıda “TÜBİTAK KOVID-19 Platformu”nca yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi. İkinci kez koronavirüs ana gündemiyle toplanan kurulda yerli aşı ile dünyadaki tüm aşı gelişmeleri gözden geçirildi.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:12 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2. kritik toplandı

Bir önceki aşı toplantısında, Türkiye'nin yürüttüğü aşı çalışmalarının bazılarında test aşamasına gelindiği ve "klinik çalışma izni" alınma aşamasında olduğu tespitleri yapılmış ve 2021'nin ilk 3 ayında sonuç alınabilmesinin umulduğu ifade edilmişti. Önceki günkü toplantıda da bu hedef korundu ve 2021 yılının ilk 3 ayı içinde somut verilere ulaşılacağı bir kez daha teyit edildi.

Milliyet'in haberine göre: TÜBİTAK bünyesinde kurulan "KOVID-19 Türkiye Platformu" Türkiye'deki aşı ve ilaç araştırmalarını koordine ediyor. Platform çatısı altında şu anda sekizi aşı, 10'u ilaç olmak üzere 18 proje yürütülüyor. Çalışmalara Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) destek veriyor. 49 farklı kurum ve kuruluşun destek verdiği çalışmalarda iki aşı adayının ilk hayvan deneylerinden olumlu sonuçlar alındığı açıklandı.

Bilim Kurulu üyesi Kara: Koronavirüs aşısında biraz daha zamana ihtiyacımız var Koronavirüs aşı çalışmalarını durdurdular! Korkutan yan etki iddiası Önemli uyarı! "Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart" Koronavirüs pandemisinin merkezi değişiyor mu?

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2. kritik toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA